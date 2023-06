La Wagner ha preso il controllo di Rostov “senza spare un colpo”, ma nella città sembra non sia accaduto nulla

Prigozhin annuncia: “preso il quartier generale militare di Rostov senza sparare un colpo”, ma testimoni riferiscono che nella città la gente continua ad andare al bar e a fare la spesa

Il servizio stampa di Evgenij Prigozhin ha diffuso un nuovo messaggio in cui sostiene che i mercenari di Wagner hanno “conquistato il quartier generale di Rostov senza sparare un colpo”. “Il Paese ci sostiene”, aggiunge, “perché abbiamo compiuto una marcia della giustizia”. Prigozhin assicura anche che i suoi uomini sono stati “attaccati, prima dall’artiglieria, poi dagli elicotteri”.

Ma nella città meridionale della Russia vicina al confine con l’Ucraina la popolazione vive una “situazione surreale”. Diverse testimonianze raccolte al telefono dall’Agi in forma anonima per i rischi legali che comporta parlare in Russia oggi di questioni militari, raccontano che “parte della città sta vivendo una vita normale, i negozi e i bar sono aperti, la gente fa la spesa e c’è chi al supermercato ha visto anche i Wagner in coda a fare acquisti; l’altra metà della città, invece, dove si trova la sede strategica del distretto militare meridionale, gli edifici del ministero dell’Interno, dell’Fsb e dell’amministrazione comunale, è più controllata e in parte bloccata”. La cosa surreale, racconta uno dei testimoni, “è che si vedono uomini armati di mitragliatrice in macchina, accanto a gente seduta tranquillamente a bere il caffè al bar”.