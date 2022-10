L’Ambasciatore italiano a Mosca incontra il viceministro degli Esteri russo per “allentare le tensioni globali”

La Tass ha riferito che l’ambasciatore italiano a Mosca Giorgio Starace ed il viceministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov hanno tenuto un incontro per discutere le relazioni tra Russia e Occidente e i modi per allentare le tensioni globali. A dirlo, il ministero degli Esteri russo in una nota.

“Le parti hanno discusso l’attuale situazione nelle relazioni tra la Russia e l’Occidente collettivo e i modi per allentare le tensioni internazionali”, si legge nella dichiarazione. L’incontro è stato chiesto dall’ambasciatore italiano.

Ma se la diplomazia italiana tenta una via di dialogo, lo stesso non si può dire con il resto dell’Occidente, oggi oggetto di nuove e durissime dichiarazioni da parte della portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

Secondo la diplomatica russa l’Occidente vorrebbe privare la Russia del diritto di veto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Per Zakharova questa sola idea è “folle e priva di significato”: “Ultimamente, molti politici, esperti e giornalisti in Occidente hanno completamente perso la cultura del dialogo politico”, ha dichiarato.