Lamorgese assegna il porto anche alla Ocean Viking: i 306 clandestini sbarcheranno ad Augusta

Di qualunque sia la nazionalità della nave, l’unica certezza che il porto dove sbarcare i clandestini sarà siciliano: la Ocean Viking autorizzata ad attraccate ad Augusta. L’arrivo è previsto per questo pomeriggio

Dopo giorni di attesa davanti Lampedusa, la Ocean Viking, la nave della ong francese Sos Mediterranée, farà sbarcare i 306 clandestini a bordo nel porto siciliano di Augusta. L’ok è arrivato nella serata di ieri da parte del Ministero dell’Interno guidato da Luciana Lamrgese, competente im materia.

I 306 extracomunitari a bordo, tra cui diverse donne e 9 bambini sotto i cinque anni, sono stati recuperati in diverse operazioni davanti le coste Libiche. A dare la notizia è stata la stessa Ong Sos Mediterranée con il solito Twitt: “Indescrivibile il sollievo sulla Ocean Viking: le autorità italiane ci hanno informato che i 306 naufraghi sbarcheranno ad Augusta. Una forte tempesta è in arrivo stanotte. Gli Stati devono rimettere in piedi un meccanismo di sbarco per evitare questi continui stalli in mare”.

Nei giorni scorsi, 8 migranti erano stati portati via dalla nave con tre diverse “medevac”, ovvero evacuazioni mediche, eseguite dai militari della Guardia costiera di Lampedusa.

Redazione di Fatti&Avvenimenti www.facebook.com/FattieAvvenimenti-SciaccaeProvincia-1481661388803252/