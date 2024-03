L’inferno di  Gaza, per raggiungere gli aiuti morte 18 persone, 12 annegate. Hamas: “Basta lanci dal cielo”

La decisione di Israele di bloccare l’ingresso dei camion degli aiuti umanitari a Gaza ha costretto i paesi donatori a lanciarli con gli aerei e il recupero è diventate un vero pericolo per la vita della popolazione

A dirlo sono le Autorità della Striscia. Ieri 26 marzo, 18 palestinesi sono morti a seguito del lancio di aiuti paracadutati lungo la costa dell’enclave. Secondo le autorità della Striscia, sei persone sono morte “nella calca” di cittadini affollati per ottenere aiuti e 12 persone sono annegate nel tentativo di raggiungere i carichi al largo delle coste del nord di Gaza dopo che decine di persone si sono buttate in acqua per recuperare le casse. Numeri confermati anche dalla Cnn che parla di almeno 12 annegati nel tentativo di raggiungere gli aiuti alimentari finiti in mare, a largo della spiaggia di Beit Lahia.

Secondo un testimone sentito dall’emittente, gli aiuti lanciati da Giordania-Emirati Arabi Uniti, Egitto, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti, Singapore e una missione congiunta, sono caduti a circa un chilometro dalla costa e “molti uomini che non sapevano nuotare sono annegati” mentre cercavano di ripescarli. Al momento non è chiaro quale sia il Paese coinvolto in questo lancio aereo. Le immagini pubblicate dalla Cnn mostrano centinaia di palestinesi che si precipitano verso il luogo dove erano stati paracadutati gli aiuti, con alcuni che si buttano in mare. In immagini successive si vedono diversi corpi sulla spiaggia, con alcuni che cercano di rianimarli.

Questa operazione si è rivelata pericolosa, oltre che insufficiente per soddisfare gli enormi bisogni della popolazione. Già all’inizio di marzo almeno cinque persone sono morte schiacciate dopo essere state colpite dai pacchi lanciati via aerea alla popolazione. Il paracadute infatti non si è aperto, facendo cadere gli scatoloni sulle persone che si stavano radunando in gran numero per prendere i pacchi. “Le operazioni di invio dagli aerei sono diventate un vero pericolo per la vita della popolazione”, ha lamentato l’ufficio stampa dell’Autorità della Striscia.

Hamas chiede di smettere di paracadutare aiuti alimentari dal cielo sul nord della Striscia di Gaza. “Chiediamo la fine delle operazioni di lancio degli aiuti in questo modo offensivo, sbagliato, inappropriato e inutile”, ha affermato il governo di Hamas a Gaza, citato dalla Cnn.