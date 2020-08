Lipari (ME). Furgone dei rifiuti precipita in mare dopo volo di 10 metri: ferito l’autista, salvato da una barca privata

Un Furgone che trasportava rifiuti è finito in mare dopo avere fatto un volo di 10 metri: salvo l’autista che rischiava di annegare

VIDEO DEL giornaledilipari.it

È accaduto a Lipari, nei pressi della sede dei vigili del fuoco. Un Furgoncino Porter addetto la trasporto della spazzatura, guidato da un meccanico di Patti dipendente della ditta Loveral, proveniente da via Falcone-Borsellino, stava per immettersi a Bagnamare, quando poco dopo una curva, per cause in corso di accertamento, ha sbandato finendo sul muretto che delimita la strada e dopo averlo divelto è precipitato in mare.

Immediatamente i vigili del fuoco sono accorsi su posto e da Pignataro è arrivata una motovedetta della guardia costiera,oltre ad altri natanti privati tra i quali il gommone dell’Eolmare che ha salvato l’autista, che è rimasto ferito.

L’uomo è stato quindi trasferito in ambulanza in ospedale, è salvo, ma ha rischiato l’asfissia per annegamento.