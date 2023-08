Lo “stile” di Prigozhin resta nel cuore Wagner: nel campo base compare la scritta “fanc*lo” contro i satelliti spia

Ieri persino il Presidente bielorusso Lukashenko è intervenuto per negare le voci circa il presunto smantellamento di un campo Wagner in Bielorussia supportato dalla diffusione di foto satellitari, oggi da un campo Wagner appare un “saluto” a chi li guarda dal cielo

Prigozhin (forse) è morto, ma il suo spirito lotta ancora con la Wagner e non ha lasciato i suoi compagni. Dopo le notizie circa il presunto smantellamento dei campi Wagner in Bielorussia supportate da foto satellitari, i combattenti della PMC Wagner in Bielorussia hanno scritto un “saluto” – disponendo le tende in modo da formare la scritta in cirillico che si vede in foto – per i satelliti nemici che li riprendono. La scritta significa letteralmente “fanc*lo”.