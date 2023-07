Lukashenko: “Prigozhin non è quì ma a San Pietroburgo e questa mattina forse è andato a Mosca”

Lukashenko: “Prigozhin non si trova sul territorio bielorusso, è a San Pietroburgo e questa mattina forse è andato a Mosca. Non vedo rischi nell’uso della Wagner in Bielorussia”

Lo ha dichiarato il presidente della Bielorussia, Alexander Lukashenko, in un incontro con giornalisti di media stranieri e bielorussi, secondo quanto riferito dall’agenzia Belta. Alla domanda in quale luogo si troverebbe il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, Lukashenko ha risposto: “Dov’è questa mattina? Forse è andato a Mosca in mattinata”.

Il presidente bielorusso Lukashenko a proposito del. trasferimento degli uomini del Gruppo Wagner in Bielorussia ha detto: “non pone rischi per il Paese”, aggiungendo: “Non vedo assolutamente alcun rischio nel dislocamento della Wagner. Nonostante l’allarmismo da tutte le parti, non si tratta di una cosa che può inquietarmi”.

Sempre sulla Wagner in generale, invece, il presidente bielorusso ha detto che, trattandosi di “una società russa”, “la domanda non è chiaramente rivolta a me”. “Per quanto ne so – aggiunge Lukashenko – i combattenti sono nei loro campi”.