Malore improvviso, 46enne muore nel sonno la notte di Natale: a trovarla senza vita nel letto le figliolette di 5 e 10 anni

Era andata a dormire come tutte le sere, senza particolari problemi, ma nella notte è morta per un malore improvviso: i familiari l’hanno trovata senza vita nel letto

Una tragedia si è verificata nella notte tra il 25 e il 26 dicembre a Vignole, a pochi passi da Quarrata, in provincia di Pistoia. Pamela Bocciolini di 46 anni, è morta nel sonno a causa di un malore improvviso. Stando a una prima ricostruzione, sarebbero state le due figliolette a accorgersi che la madre non si svegliava ed immediatamente hanno chiamato il papà che ha fatto la tragica scoperta ed ha chiamato i soccorsi, ma per la 46enne non c’è stato nulla da fare. Sarà l’autopsia a chiarire i motivi del decesso.

Pamela Bocciolini era molto conosciuta nella frazione di Vignole. La donna aveva lavorato per anni assieme al marito in un distributore molto frequentato sulla strada statale Fiorentina a sud di Pistoia. Da qualche anno aveva in gestione un’officina sempre sulla statale, ma nell’abitato di Barba: lavorava lì col padre, il fratello e il marito, si occupava dell’amministrazione. Col marito era anche titolare di una società immobiliare con sede a Barba. Oltre al consorte, lascia due bambine di cinque e dieci anni. La piccola cittadina di Quarrata è listata a lutto e il Consiglio comunale ha deciso di rendere omaggio alla memoria della donna.