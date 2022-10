Malore improvviso. A Favara bidella 60enne si accascia a terra e muore: inutili i soccorsi

Una collaboratrice scolastica di 60 anni, voluta bene da tutti e rispettata sia dal corpo docenti sia dagli alunni, improvvisamente si è accasciata a terra ed è morta

E’ accaduto nella mattina di oggi mercoledì 19 ottobre nell’istituto scolastico “Martin Luther King” di Favara, nell’agrigentino. La vittima di cui sono state rese note solo le iniziali è G.A.. Secondo le prime informazioni, la donna oggi si è recata regolarmente a scuola, ma dopo qualche ora è stata colta da un malore improvviso, pare un infarto fulminante, che non le ha lasciato scampo. La 60enne è deceduta nel giro di pochi minuti, nonostante sia stata immediatamente soccorsa dai presenti,che nulla hanno potuto fare per salvarla. A scuola sono arrivati anche i medici del 118, ma purtroppo non hanno potuto fare che che constare il decesso della donna.