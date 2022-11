Malore improvviso. Cacciatore  55enne durante una battuta di caccia si accascia a terra e muore

Si è accasciato improvvisamente a terra davanti agli occhi dei compagni: è morto così un cacciatore di 55 anni che non aveva nessuna malattia pregressa

E’ accaduto poco dopo le 9, di ieri 5 novembre 2022 nella campagne di Auditore, località San Giovanni. in provincia di Pesaro. La vittima è Mirko Magi, 55 anni, di Rio Salso, residente a Tavullia, titolare del chiosco-piadineria, “Lo spuntino”, a Chiusa di Ginestreto, dove si fermano molti lavoratori della zona.

Ieri mattina, Mirko Magi va a caccia insieme a quattro amici nella campagna di Auditore, come fa da 35 anni. Pochi minuti dopo le 9, mentre il gruppo sta cacciando tordi, MIrko dice qualcosa alla radio, che usa il gruppo per comunicare a distanza durante la battuta, poi qualche secondo dopo all’improvviso si accascia a terra e perde conoscenza.

“L’abbiamo visto cadere, in un attimo – racconta Enrico Rossi, uno del gruppo dei cinque di ieri mattina, e amico da una vita oltre che compagno di caccia di Mirko – ci siamo precipitati verso di lui per soccorrerlo. Era a terra”. Rossi aggiunge:“Gli abbiamo fatto un lunghissimo massaggio cardiaco seguendo anche le istruzioni che ci dava il 118, che nel frattempo avevamo allertato per telefono”.

Nella zona molto impervia, arrivano i vigili del fuoco da Macerata Feltria, che recuperano il 55enne e lo portano all’ambulanza del 118. Purtroppo nonostante i vari tentativi del medico di bordo di rianimarlo, Mirko muore probabilmente a causa di un infarto fulminante, nonostante il 55enne, che abitava a Rio Salso con la famiglia, non avesse cardiopatie o disturbi simili pregressi.