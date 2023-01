Malore improvviso. Giovane avvocato ed ex assessore muore nella notte: colleghi di lavoro sotto choc

Leonardo Trecca, giovane avvocato ed ex amministratore comunale è morto nella notte per un malore improvviso

La tragedia è accaduta nella notte tra giovedì 12 e venerdì 13 gennaio in un’abitazione d Orto Nova in provincia di Foggia. La vittima è Leonardo Trecca, 44enne noto avvocato di Orta Nova, ex amministratore comunale ed assessore ai Lavori Pubblici. Secondo quanto comunicato, il 44enne che non soffriva di alcuna patologia, è andato a dormire come tutte la sere, ma nella notte ha accusato un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo. I funerali si terranno oggi sabato 14 gennaio con inizio della messa alle 15.30 alla chiesa del Crocifisso di Orta Nova.

Il sindaco Domenico Lasorsa lo ha ricordato con un post su Facebook: “L’amministrazione comunale è scioccata per la dipartita dell’avvocato Leonardo Trecca. Non solo avvocato, ma anche egregio assessore, in passato, di questa comunità. A tutta la sua famiglia va il nostro cordoglio e la nostra vicinanza”. Cordoglio è stato espresso anche dalla Camera Civile di Foggia: “Con sgomento apprendiamo dell’improvvisas dipartita del giovane Collega Leonardo Trecca. Siamo vicini alla sua famiglia e a quanti lo hanno amato in questo mondo, e ci stringiamo a loro fraternamente”.