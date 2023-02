Malore improvviso in casa, poi la disperata corsa in ospedale, dove muore dopo il ricovero per infarto miocardico

Viene colto da un malore improvviso mentre è in casa, subito trasportato in ospedale, 59enne muore dopo una decina di giorni in terapia intensiva stroncato da un infarto miocardico

La tragedia si verificata in un’abitazione in via Stanga a Musile del Piave in provincia di Venezia. La vittima è Gianni Sarto di 59 anni, titolare dello studio di sicurezza sul lavoro SiQural, in piazza Indipendenza a San Donà. Una decina di giorni addietro, l’uomo mentre si trovava in casa all’improvviso è stato colto da attacco cardiaco e i familiari hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati gl uomini del 118 che hanno tentato di tutto per rianimarlo, poi la corsa all’ospedale di San Donà, dove è stato ricovero in terapia intensiva. Purtroppo martedì 31 è deceduto stroncato da un infarto miocardico.

Gianni Sarto lascia la moglie Cinzia e le due figlie Giulia e Alessia e la mamma Carla. I funerali saranno celebrati domani sabato, alle 10,30, nella chiesa parrocchiale di Musile. Nella stessa chiesa domani, alle 19, si terrà una veglia in suo ricordo. Eventuali offerte saranno devolute agli Scout di San Donà.

L’improvvisa scomparsa di Gianni Sarto che era stato presidente dell’associazione no-profit Idealmente di Musile, ha suscitato profondo cordoglio tra chi lo consceva e lo apprezzava come un tecnico molto competente nell’ambito della sicurezza e soprattutto era sempre pronto a mettere a disposizione gratuitamente la propria professionalità a favore delle associazioni, tenendo corsi di prevenzione incendi, come quelli organizzati per il gruppo scout di San Donà 1 di cui facevano parte le figlie, inoltre aveva anche donato un defibrillatore all’associazione Metis di Musile.