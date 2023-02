Sondaggio Youtrend: Scende ancora Fratelli d’Italia crescono solo i 5 stelle, in ripresa sinistra e verdi

Continua la discesa di FdI che lascia la soglia virtuale del 30%, cala anche la Lega, continua invece a salire il M5S

Secondo un sondaggio nazionale della Supermedia Youtrend, per Fratelli d’Italia il vento sembra cambiato, invio di armi in Ucraina e abolizione del reddito di cittadinanza, le probabili cause, infatti per le stesse cause al contrario il Movimento cinque stelle continua a salire così come Verdi/Sinistra. Scende anche la Lega, stabili Forza Italia e Pd,

Il partito di Giorgia Meloni perde un altro 0,2% e si allontana dalla soglia del 30 per cento, attestandosi 29,4%. Tra le forze di maggioranza scende anche il Carroccio, all’8,7 per cento, mentre il partito di Silvio Berlusconi che nei giorni scorsi ha celebrato i 29 anni di vita, resta stabile al 7 percento.

Trai partiti di opposizioni solo il Movimento 5 Stelle continua a crescere in maniera sensibile segnando un deciso +0,4. Il Pd sembra avere bloccato la discesa, Terzo Polo stabille. In ripresa le forze rossoverdi guidate da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.

Queste tutte le percentuali

SUPERMEDIA LISTE

FDI 29,4 (-0,2)

M5S 17,9 (+0,4)

PD 15,8 (=)

Lega 8,7 (-0,2)

Terzo Polo 7,9 (-0,1)

Forza Italia 7,0 (=)

Verdi/Sinistra 3,4 (+0,3)

+Europa 2,5 (-0,1)

Italexit 2,1 (-0,2)

Unione Popolare 1,3 (-0,1)

Noi Moderati 1,1 (-0,1)

SUPERMEDIA COALIZIONI

Centrodestra 46,2 (-0,5)

Centrosinistra 22,2 (+0,2)

M5S 17,9 (+0,4)

Terzo Polo 7,9 (-0,1)

Italexit 2,1 (-0,2)

Altri 3,7 (+0,2)