Malore improvviso mentre guida: 47enne riesce ad accostare e muore davanti ai figli di 10 e 14 anni che riesce a salvare

Mentre è alla guida della sua auto con accanto di suoi figli è colto da un malore improvviso ma riesce ad accostare: muore ma salva i ragazzi

E’ accaduto intorno alle 2030 di sabato 4 novembre nel rettilineo di via Europa, .ad Alzano, in provincia di Bergamo. La vittima è Sem Togni di 47anni originario di Nembro. L’uomo era alla guida della sua auto con accanto i due figli di 10 e 14 anni, quando improvvisamente è stato colto da un malore improvviso, il 47enne fortunatamente è riuscito ad accostare l’auto che si è fermata contro un cartello stradale, ma ha evitato conseguenze più gravi che potevano costare la vita anche ai suoi ragazzini.

Sem è stata soccorso da un’ambulanza, che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale Bolognini di Seriate, dove è stato ricoverato in gravissime condizioni. Purtroppo poco dopo, nonostante il prodigarsi dei medici è morto per infarto.

Sem Togni era un tifoso dell’Atalanta. Gli amici della curva Nord gli hanno dedicato uno striscione: “Una vita a lottare… A chi ha insegnato a non mollare. Ciao grande Sem”.