Malore improvviso. Scrutatore 47enne primare Pd muore durante lo spoglio. Schlein: “Vicini alla famiglia”

Daniele Nucera muore durante lo spoglio a causa di un malore improvviso. L’uomo ha avuto un infarto. I funerali si terranno domani mattina alle 10 nella sua città a Condofuri

È accaduto nella serata di ieri in un gazebo del Pd a Condofuri, in provincia di Reggio Calabria. Daniele Nucera, ingegnere e insegnante di 47 anni, è morto improvvisamente mentre scrutava le schede per l’elezione del nuovo segretario del Pd. L’uomo aveva deciso di fare lo scrutatore alle primarie Pd nel suo paese, Condofuri, a trenta chilometri da Reggio Calabria e per tutta la giornata non era successo nulla, ma intorno alle 20, poco dopo la chiusura delle urne, quando ci si preparava per lo spoglio, Daniele improvvisamente ha accusato un malore fatale, si è accasciato al suolo ed è morto.

Ad accorgersi della tragedia che si stava consumando è stato il cugino, Sebastiano Santo Nucera, che ha tentato soccorrerlo: “Io ero lì. Daniele ha detto a un altro attivista che era al seggio ‘andiamo fuori a prendere un po’ d’aria’ e sono usciti. Ma lui stava bene, era stato bene tutto il giorno. Poi all’improvviso si è accasciato. Ho immaginato subito che si trattava di un infarto e visto che dove insegno, a Gallarate, ci hanno fatto fare alcuni corsi di Pronto Soccorso subito ho iniziato a praticargli il massaggio cardiaco. Poi qualcuno ha chiamato l’ambulanza, che in dieci minuti è arrivata. A quel punto hanno provato a rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare”. Daniele Nucera aveva compiuto Quarantasette anni a dicembre. Lascia la figlioletta Anna Laura, di appena due anni e la moglie Carolina Valentina.

Elly Schlein appresa la notizia ha espresso il suo cordoglio nel suo discorso dopo la vittoria alle primarie: “Prima di tutto il mio pensiero va alla famiglia di Daniele Nucera”. Anche Enrico Letta segretario uscente del Pd, ha espresso il suo cordoglio su Twitter: “Ci stringiamo intorno alla famiglia di Daniele Nucera che oggi si è spento per un improvviso malore mentre svolgeva le funzioni di scrutatore in un seggio di Reggio Calabria”.