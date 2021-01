Marsala. Auto si schianta su camion: muore una mamma 27enne, gravissimi i due figlioletti di 2 e 3 anni

Incidente mortale nel primo pomeriggio di oggi: una giovane mamma di 27 anni è morta. Gravissimi i suoi due figli, di 2 e 3 anni

È accaduto intorno all’ora di pranzo sullo scorrimento veloce Via Salemi – Birgi, in territorio nel Trapanese. La vittima è Veronica Di Maggio, 27 anni, di Trapani. Secondo una prima ricostruzione, la donna viaggiava come passeggera su una Toyota Yarisa guidata da una ragazza, C.R., di 21 anni, quando all’altezza della rotatoria di Birgi, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e ha invaso la corsia opposta, schiantandosi contro un camion Volvo condotto da un 43enne.

Nel violento impatto la 27enne è morta sul colpo e per estrarla dalle lamiere contorte è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, mentre la conducente è rimasta ferita ma non gravemente. Gravissimi i due figlioetti di 2 e 3 anni della vittima.

Sul posto sono arrivati i soccorsi e la 21enne è stato trasportata ed p in attesa di essere sottoposta al test alcolemico. Gravissimi invece i due bambini, figli della vittima, trasferiti con urgenza a Palermo per i traumi riportati. Uno dei due pare che è stato addirittura sbalzato fuori dall’abitacolo.

I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dalla Polizia Municipale di Marsala.