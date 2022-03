Mazara del Vallo. Muore in ospedale la 17enne coinvolta venerdì sera in un incidente sulla SS 115

Non ce l’ha fatta Morgana Bono, la 17enne di Mazara del Vallo rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale

Morgana Bono, di 17 anni, figlia di un militare della Capitaneria di Porto di Mazara, molto conosciuto in città, è deceduta al Trauma center di Villa Sofia di Palermo, dove era ricoverata a causa delle ferite riportate nell’incidente avvenuto la sera di venerdì 25 marzo sulla strada statale 115 tra Mazara del Vallo e Campobello di Mazara, nel trapanese.

La ragazza era in sella ad uno scooter insieme ad A.B., 17 anni, quando, per cause in corso di accertamento si è scontrato frontale con un’auto condotta da un medico che procedeva in direzione di Mazara del Vallo. Nell’impatto Morgana Bono è rimasta gravemente ferita ed è stata trasferita a Palermo mentre l’amica che era con lei ha riportato ferite lievi. Oggi il triste epilogo del decesso.

Immediate sono arrivate le condoglianze dal Comune di Mazara: “La comunità mazarese piange una giovane vita spezzata da un incidente stradale. Morgana purtroppo non ce l’ha fatta. Alla famiglia Bono il cordoglio e la vicinanza dell’amministrazione comunale”.