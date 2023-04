Medvedev: “Uso preventivo armi nucleari nel caso nonno con demenza fornisca valigetta nucleare a amante polvere bianca”

“Uso immediato e preventivo delle armi nucleari nel caso che un nonno afflitto da demenza fornisca la valigetta nucleare ad un amante della polvere bianca”

L’ex presidente russo Dmitry Medvedev, ora attuale numero due del Consiglio di sicurezza di Mosca, che ci ha abituati ad uscite non proprio “canoniche”, ne ha fatta un’altra delle sue. Medvedev, che non ha mai nascosto la sua disponibilità ad utilizzare l’arsenale atomico, tanto da proporre una petizione per “un uso immediato e preventivo delle sue armi nucleari”, in risposta alla richiesta fatta agli Stati Uniti – apparsa sui siti ucraini – di schierare armi nucleari in Ucraina, ha detto che a suo avviso un attacco preventivo dovrebbe servire “nel caso che un nonno afflitto da demenza fornisca la valigetta nucleare ad un amante della polvere bianca”, chiaro il riferimento al presidente americano Joe Biden e al presidente ucraino Volodmyr Zelensky.