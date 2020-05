Menfi. Attivato USCA per gestione domiciliare Pazienti affetti da COVID- 19 del comprensorio

Il Direttore del D.S.B. di Sciacca Dott. Giuseppe Lo Scalzo, comunica l’attivazione USCA di Menfi

Il servizio USCA (Unità Speciale di Continuità Assistenziale) verrà attivata da domani 5 maggio presso il Presidio Sanitario di Menfi. L’USCA, così come previsto dall’art. 1 comma 1del decreto 09/03/2020, sarà attiva sette giorni su sette, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 per garantire la gestione domiciliare dei Pazienti affetti da COVID- 19, residenti nei Comuni di Sciacca, Menfi, Montevago, Sambuca di Sicilia e Santa Margherita di Belice, che non necessitano di ricovero ospedaliero.