Milazzo (Me). Precipita col parapendio: 67enne muore schiantandosi al suolo

Il tragico fatto è successo nel tardo pomeriggio di ieri, a perdere la vita Fiorenzo Borgia di 67 anni precipitato al suolo probabilmente a causa di una folata di vento improvvisa

Doveva essere un momento di svago praticando uno sport di cui era esperto, ma si è trasformato in tragedia. E’ queanto successo ieri pomeriggio a Milazzo (Me), dove il paracadutista esperto Fiorenzo Borgia, di 67 anni, ha perso la vita dopo essersi lanciato col parapendio a Capo Milazzo. Lascia moglie e due figli.

La tragedia è accaduta in fase di atterraggio, dove forse – si ipotizza – a causa di una folata di vento improvvisa, l’uomo ha perso il controllo e si è schiantato al suolo, nell’area gestita dalla Fondazione Lucifero. Ancora da stabilire ufficialmente le cause dell’incidente, sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia che hanno effettuato i rilievi del caso ed il magistrato di turno.

Il terribile incidente è stato visto da diverse persone che si trovavano sul promontorio di Capo Milazzo. Proprio queste persone hanno poi chiamato i soccorsi, che malgrando siano stati tempestivi e subito consci della gravità della situazione, tanto da richiedere l’attivazione dell’elisoccorso, non hanno potuto fare nulla per il 67enne, ormai deceduto. Qualche anno fa, anche il fratello di Fiorenzo Borgia era morto in un incidente in volo con il parapendio.