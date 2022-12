Minacce social alla Meloni e alla figlia: “Se togli il reddito ammazzo te e tua figlia”. Denunciato 27enne di Siracusa

La premier Giorgia Meloni la figlia sono state oggetto di minacce sui social, l’autore, un 27enne disoccupato della provincia di Siracusa, è stato identificato dalla Polizia Postale

“Se togli il reddito ammazzo te e tua figlia”. “Ci vuole la morte di lei e sua figlia”. “Veramente attenta, finiscila cò sta cosa di togliere il reddito di cittadinanza sennò ti ammazzo ma lo capisci?”.

Queste le pesanti minacce sui social all’indirizzo di Giorgia Meloni e dalla figlioletta. La Polizia ha identificato l’autore delle minacce e su disposizione della Procura di Siracusa, personale della Polizia Postale e della Digos ha eseguito una perquisizione nei sui confronti. Si tratta di un uomo di 27 anni, disoccupato, residente nella provincia Siracusa.

Dunque le accese polemiche sulla soppressione da parte del governo del reddito di cittadinanza, sono sfociate in minacce sui social dai toni inaccettabili e violenti. Fratelli d’Italia tramite l’account ufficiale su Twitter diffonde i messaggi indirizzati alla premier e alla sua famiglia, con il risultato di amplificarne l’effetto. Il partito come ovvio, ha fatto quadrato attorno a Giorgia Meloni, condannando il clima d’odio che si è instaurato incolpando il leader del M5S Giuseppe Conte di fomentarlo con le sue dichiarazioni. Conte di fatto sta solo difendendo una legge che è alla base fondante del movimento, il vero problema è che la gente finché sopravvive subisce, ma se la sopravvivenza è messa in discussione reagisce in modo imprevedibile.

Alla presidente del Consiglio sono arrivati i messaggi di solidarietà e vicinanza di tanti esponenti politici e dei ministri del governo.