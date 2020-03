Modica (RG). Positiva al coronavirus: infermiera dell’ospedale “Maggiore” indagata per epidemia colposa

Un’infermiera in servizio all’ospedale di Modica, positiva al coronavirus, è stata indagata per epidemia colposa

La Procura della repubblica di Ragusa ha aperto un fascicolo su un’infermiera dell’ospedale “Maggiore” di Modica trovata positiva al Covid-19. La donna è stata iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di epidemia colposa perché nonostante avesse i sintomi del contagio pare fosse in servizio.

Il laboratorio di analisi dell’ospedale di Modica, dove lavorava l’infermiera, lo scorso 19 marzo è stato chiuso per un giorno per procedere alla sanificazione dei locali e i colleghi parasanitari e sanitari dell’infermiera sono stati sottoposti a tampone, risultati negativi.

Adesso sono in corso le indagini per verificare i fatti, ovvero se la donna avesse avuto sintomi che potevano farle sospettare di essere infetta mentre si trovava in servizio