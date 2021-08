Modica (RG). Scontro tra un’autobotte e un’auto sulla SP 66: perde la vita un giovane 27enne

Un tragico incidente mortale si è verificato nelle primissima mattinata di oggi: nello scontro tra due mezzi, un giovane di 27 anni è deceduto. Ci sarebbero dei feriti



È accaduto poco dopo le 5 in C.da Nacalino, sulla strada provinciale 66 Marina di Modica, nel ragusano. Secondo una prima ricostruzione, un camion-autobotte, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un Mercedes Classe A, che nell’urto è finita incastrata sotto la parte centrale del grosso mezzo. Nel terribile impatto, il conducente della vettura un giovane di 27 è deceduto. Ci sarebbero dei feriti, ma al momento non si conoscono i dettagli.



Sul posto sono arrivate diverse ambulanze del 118 che hanno soccorso i feriti e i vigili del fuoco, che hanno faticato non poco per estrarre il corpo della vittima dalle lamiere dell’auto. I rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Foto di Franco Assenza