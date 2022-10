Morto Robbie Coltrane a 72 anni: Addio ad Hagrid di Harry Potter

“Robbie sarà probabilmente ricordato per i decenni a venire come Hagrid… un ruolo che ha portato gioia a bambini e adulti”

E’ morto l’attore scozzese Robbie Coltrane, noto al grande pubblico per aver interpretato il mezzogigante Rubeus Hagrid in Harry Potter. A darne notizia la Bbc.

Coltrane, all’anagrafe Anthony Robert McMillan, aveva 72 anni ed era nato a Rutherglen, una cittadina della Scozia centro-occidentale. Figlio di un medico e di una pianista, si dedicò alla recitazione dall’età di venti anni. Il suo nome d’arte era un tributo al sassofonista jazz John Coltrane.

“Robbie sarà probabilmente ricordato per i decenni a venire come Hagrid… un ruolo che ha portato gioia a bambini e adulti, provocando un flusso di lettere di fan ogni settimana per oltre 20 anni”, ha detto il suo agente.

Robbie Coltrane è stato il mitico Rubeus Hagrid in tutta la fortunata saga di Harry Potter da “la pietra filosofale” del 2001 fino ai “Doni della Morte – Parte 2” del 2011. Oltre a vari ruoli minori e non nel cinema e vari impegni teatrali, conquistò tre British Academy Television Award consecutivi per il ruolo di miglior attore nella serie televisiva Cracker (1993-1996).

Coltrane interpretò anche il ruolo del mafioso russo Valentin Zukovsky in due film di 007, quando James Bond era interpretato da Pierce Brosnan: GoldenEye (1995) e Il mondo non basta (1999).