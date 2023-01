Mosca accusa Kiev di stoccare gli Himars e le armi fornite dall’Occidente nelle centrali nucleari

L’Ucraina sta immagazzinando le armi fornite dall’Occidente presso centrali nucleari in tutto il paese

A dirlo è il servizio di intelligence russo SVR che ha accusa gli ucraini di avere dispiegato i nella centrale nucleare di Rivne nel nord-ovest dell’Ucraina. “Le forze armate ucraine stanno stoccando armi e munizioni fornite dall’Occidente sul territorio delle centrali nucleari”, un fatto che se fosse confermato sarebbe pericolosissimo non solo per il territorio ucraino, in caso di un qualsiasi incidente.

Le numerose centrali nucleari ucraine sono state al centro dell’attenzione sin dall’inizio del conflitto e i militari russi 48 ore dopo l’inizio dell’Operazione speciale, hanno sequestrato la ex centrale nucleare di Cernoby, e attualmente controllano la centrale nucleare di Zaporizhzhia – la più grande d’Europa. Sia Kiev che Mosca si sono accusate a vicenda di bombardamenti Zaporizhzhia e l’Ucraina afferma che la Russia sta usando il sito come deposito di armi. L’Osservatorio nucleare delle Nazioni Unite ha espresso grave preoccupazione per gli attacchi nei pressi della centrale, avvertendo del rischio di un disastro nucleare.