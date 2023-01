Mosca “apprezza il sostegno” della Corea del Nord “all’operazione speciale in Ucraina”

Kim Jong-un e Vladimir Putin sempre più vicini: Mosca e Pyongyang mostrano “approcci simili alle questioni internazionali più urgenti e un alto livello di dialogo politico e comprensione reciproca”, affermano dal Cremlino



Mosca apprezza il sostegno della Corea del Nord alla “operazione militare speciale” della Russia in Ucraina e tiene conto di questo fatto nel promuovere il corso verso lo “sviluppo completo delle relazioni” con Pyongyang.

Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Andrey Rudenko in un’intervista alla TASS di oggi dove spiega: “la Corea del Nord è stata tra i paesi che hanno sostenuto fermamente, anche sulla piattaforma delle Nazioni Unite, la decisione della Federazione Russa di condurre un’operazione militare speciale in Ucraina, nonché l’integrazione delle regioni di Zaporozhye e Kherson, delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk in Russia.

Apprezziamo questo sostegno e, senza dubbio, ne teniamo conto nel promuovere il percorso verso lo sviluppo completo delle tradizionali relazioni di amicizia e cooperazione che è stato stabilito in una riunione dei leader russo e nordcoreano a Vladivostok nell’aprile 2019″, ha sottolineato un diplomatico russo.

Il 13 luglio 2022 la Corea del Nord ha riconosciuto l’indipendenza delle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk. In seguito, il ministero degli Esteri ucraino ha annunciato la rottura delle relazioni diplomatiche con la Corea del Nord. Dagli Stati Uniti inoltre, è dal settembre del 2022 che arrivano continue accuse da stampa e governo riguardo la presunta fornitura di armi da Pyongyang a Mosca.

Secondo le accuse dei funzionari USA la Corea del Nord starebbe fornendo razzi a corto raggio e proiettili d’artiglieria all’esercito russo, inoltre John Kirby, portavoce del Consiglio nazionale per la sicurezza USA ha pubblicamente accusato Pyongyang di fornire armi anche ai contractor russi del Gruppo Wagner, sempre da impiegare nella guerra in Ucraina. Il governo nordcoreano però ha sempre negato ogni accusa e dagli USA non sono mai arrivate prove tangibili.