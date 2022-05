Mosca nazionalizza le attività di Renault in Russia, la Francia avrà la possibilità di riacquistarle entro 6 anni

Tutte le attività della casa automobilistica francese Renault in Russia sono state nazionalizzate. I francesi hanno l’opzione di potere riacquistare la partecipazione di Renault in Avtovaz entro sei anni

Le azioni di Renault Russia sono state trasferite al governo della città di Mosca e NAMI, un centro di ricerca sostenuto dallo stato, che da oggi è diventato il proprietario della partecipazione di Renault in Avtovaz . A dichiararlo – come riporta la Tass – è il Ministero dell’Industria e del Commercio russo sul suo canale Telegram.

Mosca – come si legge in una nota del ministero – da oggi è il proprietario del 100% delle azioni di Renault Russia, mentre la partecipazione del 67,69% di Renault in Avtovaz sarà venduta a NAMI, che altro non è che l’istituto di ricerca e sviluppo per automobili e motori russo, istituito il 14 marzo 1920 sulla base del Scientific Automobile Laboratorydel dipartimento scientifico e tecnico di VSNKh.

Con questa operazione Avtovaz continuerà ad assemblare l’intera gamma di prodotti di auto Lada nei suoi stabilimenti e la casa automobilistica offrirà servizi di manutenzione auto Renault sul mercato russo. L’accordo – come affermato dal servizio stampa del ministero – include per i francesi l’opzione di riacquistare la partecipazione di Renault in Avtovazdi entro sei anni.

“Trasferendo la partecipazione del Gruppo Renault alla proprietà statale [la Russia] sarebbe in grado di mantenere il controllo su Avtovaz e garantire l’operabilità della società in mezzo alle sanzioni”, ha affermato Denis Manturov, ministro dell’Industria e del Commercio russo, che ha aggiunto: “La mossa consentirebbe inoltre all’azienda di mantenere le sue competenze chiave, il ciclo di produzione e salvare posti di lavoro”.