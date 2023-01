Muore a 22 anni schiacciato da una pila di bancali davanti alla mamma e il fratello: il corpo recuperato dopo 2 ore

Lo strazio e le urla della mamma e fratello davanti alla scena raccapricciante: Antonio muore schiacciato da una pila di bancali mentre lavorava

È accaduto ieri mattina nei capannoni della “M&C“, ubicati nell’area industriale di Pascarola, a Caivano, in provincia di Napoli, azienda che affetta e confeziona prosciutti per diversi supermercati italiani. La vittima è Antonio Golino, un giovane operaio 22enne di Marcianise, in provincia di Caserta. Secondo quanto ricostruito,il giovane che nella ditta si occupa di imballaggio, trasporto e spedizione era al lavoro insieme alla mamma e il fratello, in una delle celle frigo, alta diversi metri ed estesa un centinaio di metri, con all’interno decine di grossi bancali di plastica pieni di salumi da confezionare, quando, per cause in corso di accertamento, una delle pile di bancali è crollata travolgendo il 22enne. Mamma e fratello che erano poco distanti, hanno sentito le urla hanno allertato prontamente i soccorsi, ma il giovane, a causa della difficoltà di rimuovere, uno a uno, tutti i bancali presenti, è stato estratto dai vigili del fuoco dopo due ore, già morto.

Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno eseguito un primo sopralluogo da cui pare non siano emerse irregolarità e tutte le norme di sicurezza erano state rispettate. Ma saranno le ulteriori indagini che dovranno accertare se c’è stato qualche errore nel carico dei bancali e se fossero stati caricati di più rispetto al peso previsto.