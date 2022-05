Muore nel sonno Ray Liotta, indimenticabile l’interpretazione in “Quei bravi ragazzi”. A giorni doveva sposarsi

È morto nel sonno Ray Liotta, interprete indimenticabile di film di successo, uno per tutti “Quei bravi ragazzi” di Martin Scorsese. L’attore che nella sua carriera ha avuto una nomination ai Golden Globe e un Emmy, stava per sposarsi con la sua fidanzata Jacy Nittolo



Aveva 67 anni Ray Liotta ed è deceduto improvvisamente nel sonno nella Repubblica Dominicana, dove stava girando il film Dangerous Waters. L’attore non soffriva di nessuna patologia, stava bene tanto che a giorni doveva sposarsi con la sua fidanzata Jacy Nittolo che era lì con lui sul set del film.

Una carriera formidabile quella di Ray Liotta, che ha avuto il momento più alto con l’interpretazione di “Quei bravi ragazzi” un classico diretto da Martin Scorsese con accanto Robert De Niro, Paul Sorvino e Joe Pesci. Il suo ultimo film è stato “I molti santi del New Jersey” di Alan Taylor, sequel cinematografico della saga seriale dei Sopranos.

Liotta era nato a Newark il 18 dicembre 1954, Ray e sei mesi è stato adottato dalla famiglia Vidimarli-Liotta. Arriva al cinema grazie all’amico attore Steven Bauer, che all’epoca era sposato a Melanie Griffith e che lo porta sul set di Qualcosa di travolgente, che da quasi debuttante (prima aveva fatto solo una soap opera e un film Donna sola) gli consegna una nomination ai Golden Globe.

Dopo una serie di piccoli ruoli ecco il film che cambia la sua carriera, Scorsese gli affida il personaggio dell’italo irlandese Henry che cerca di trovare il suo posto nella mafia americana accanto a Robert De Niro, Paul Sorvino e Joe Pesci che otterrà la nomination all’Oscar. Ha vinto un Emmy per la sua partecipazione alla serie ospedaliera E. R. nel 2005.

Negli anni Novanta è protagonista di una serie di film che mettono in luce il suo talento ma anche il suo aspetto con quegli occhi blu profondi, in quegli anni continua a lavorare con registi come Guy Ritchie (Revolver), Ridley Scott (Hannibal) e Ted Demme (Blow). Negli ultimi anni ha scelto i progetti con molta cura, è stato l’indimenticabile avvocato squalo di Adam Driver in Storia di un matrimonio di Noah Baumbach e la guest star della terza e ultima stagione della serie Hanna. L’attore aveva terminato le riprese di Cocaine Bear, diretto da Elizabeth Banks e avrebbe dovuto recitare in un film al fianco di Demi Moore e Margaret Qualley.