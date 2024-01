 Naro (AG). Due donne trovate morte nella notte nelle rispettive case, una in un lago di sangue l’altra carbonizzata

Giallo a Naro: due donne trovate morte all’alba di oggi, entrambe rumene e vicine di casa. Le indagini sono in corso ma l’ipotesi del duplice omicidio è quella prevalente

Il macabro ritrovamento è avvenuto all’alba di oggi 5 gennaio a Naro, piccolo centro dell’agrigentino.Secondo le prima notizie trapelate, qualcuno ha chiamato i vigili del fuoco per spegnere un incendio in un’abitazione di un vicolo di Naro, dove all’interno è stata trovata la prima donna morta carbonizzata.Poco dopo in via Da Vinci, in un’abitazione distante poche centinaia di metri dalla casa in fiamme, la polizia ha trovato la seconda vittima in un lago di sangue. Le indagini sono in corso e gli inquirenti, per la vicinanza tra le due case e il fatto che entrambe le vittime erano cittadine rumene, hanno già avanzato l’ipotesi che tra le due morti sia possibile una connessione, anche se al momento, le autorità non escludono alcuna ipotesi:

I carabinieri di Naro e del reparto operativo di Agrigento stanno lavorando per stabilire eventuali legami tra le due vittime e cercare di comprendere meglio le circostanze che hanno portato a ciò che potrebbe essere un duplice omicidio.