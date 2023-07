Nato, trovato accordo: Stoltenberg rimarrà segretario generale fino a ottobre 2024

“Sono onorato della decisione degli alleati di estendere il mio mandato di segretario generale: il legame transatlantico tra Europa e Nord America ha garantito la nostra libertà e sicurezza per quasi settantacinque anni e, in un mondo più pericoloso, la nostra grande Alleanza è più importante che mai”

Lo ha dichiarato Jens Stoltenberg. dopo avere ricevuto la conferma che rimarrà segretario generale della Nato per più di un altro anno, fino al 1 ottobre 2024. La notizia circolava ormai da settimane, ma oggi si è trovato l’accordo definitivo tra i Paesi membri dell’Alleanza Atlantica che formalizzeranno la decisione nel corso del prossimo vertice Nato di Vilnius, l’11 e 12 luglio. “Gli alleati hanno ringraziato il segretario generale per la sua leadership e il suo impegno, che sono stati fondamentali per preservare l’unità transatlantica di fronte a sfide di sicurezza senza precedenti”, si legge in una nota pubblicata sul sito della Nato..