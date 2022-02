Nella notte Putin lancia “un’operazione militare speciale” e inizia l’invasione dell’Ucraina: esplosioni a Kiev

Vladimir Putin nel cuore della notte, ha annunciato in diretta tv di avere autorizzato “un’operazione militare speciale” in Ucraina, ordinando ufficialmente il dispiegamento di militari Russi nelle regioni di Donetsk e Luhansk

Al momento sono otto, di cui sette in Ucraina e una in Russia, le città coinvolte nella guerra tra Russia e Ucraina. I dettagli sono stati resi noti dalla Cnn, che ha sul posto il giornalista Matthew Chance, che sta raccogliendo informazioni dai vari inviati dislocati nelle zone interessate. Secondo quanto riportato, nella capitale ucraina Kiev, durante la diretta live sono state sentite le prime esplosioni, tanto che il giornalista ha dovuto interrompere il collegamento per alcuni minuti per indossare il giubbotto antiproiettile e l’elmetto. Stessa situazione a Kharkiv, seconda città più grande dell’Ucraina, dove sono state sentite esplosioni.



Le esplosioni sono state confermate anche dall’agenzia Unian, secondo la quale ci sono state almeno quattro esplosioni a Kramatorsk, una forte esplosione nella regione di Odessa, così come a Kharkiv e Berdjans’k. Esplosioni e spari sono stati segnalati anche vicino all’aeroporto di Boryspil.

Il presidente russo ha spiegato che le operazioni militari nel Donbass hanno l’intento di proteggere i civili ed ha lanciato un appello ai soldati ucraini invitandoli a deporre le armi. Il capo del Cremlino inoltre ha intimato ai Paesi stranieri di evitare interferenze, “altrimenti ci saranno conseguenze mai viste”. Poi ha aggiunto: “Ho deciso per un’operazione militare speciale il cui obiettivo dichiarato è di proteggere la popolazione che per otto anni è stata soggetta a maltrattamenti e genocidio”.

Secondo lo Stato Maggiore delle forze armate di Kiev, i russi stanno bombardando l’Ucraina orientale, mentre il ministero della Difesa di Mosca ha affermato in una nota, che con attacchi di precisione è già stato eliminato il sistema di difesa anti aerea Ucraino.

Il ministero della Difesa Ucraina, ha fatto sapere con una nota, che in risposta all’operazione russe lo spazio aereo è stato chiuso e che le guardie di frontiera ucraine non stanno resistendo all’avanzata delle truppe russe.

Inoltre il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky ha annunciato di avere imposto nel paese la legge marziale: “Cari cittadini ucraini, oggi il presidente Putin ha annunciato l’avvio di un’operazione militare speciale nel Donbass. La Russia ha compiuto attacchi contro le nostre infrastrutture militari”.

La risposta del presidente americano Joe Biden non si è fatta attendere: “è un attacco non provocato e ingiustificato della Russia contro l’Ucraina, Putin ha scelto una guerra premeditata che porterà a una catastrofica perdita di vite umane e sofferenze umane”, ed ha aggiunto: “Solo la Russia è responsabile della morte e della distruzione che questo attacco porterà e gli Stati Uniti e i loro alleati e partner risponderanno in modo unito e incisivo. Il mondo riterrà responsabile la Russia”.