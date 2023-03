Non si ferma all’Alt della Polizia fugge e si schianta contro un muro: muore un 28enne, grave una donna incinta

In tre non si fermano ad un posto di blocco e si schiantano contro un muro: muore un 28enne, grave una donna incinta di 25 anni

È accaduto intorno all’una nella notte tra mercoledì e giovedì, nella via Salemi, a Mazara del Vallo. un gravissimo incidente. Secondo una prima ricostruzione, una Peugeot 407 con 3 persone a bordo, guidata da B.G.C., un 42enne di origini rumene, residente a Mazara, viaggiava ad alta velocità, quando, arrivata nei pressi di Piazza Matteotti, ha trovato un posto di blocco della Polizia di Stato c con gli agenti che hanno mostrato la paletta dell’Alt. Il conducente però non si sarebbe fermato e si è dato alla fuga in direzione via Salemi, ma arrivato all’incrocio con via della Pace, arteria che conduce al cimitero comunale, ha tentato di svoltare repentinamente, manovra che gli avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo, che è schiantato contro il muro di cinta di un’abitazione.

Nel violentissimo impatto l’auto si ribaltata gli occupanti sono rimasta intrappolati tra le lamiere contorte. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 e i vigili del fuoco, che hanno estrarre le persone incastrate nell’auto. Per B.M.I., un 28enne rumeno non residente a Mazara, non c’è stato nulla da fare ed è morto sul colpo, ferito gravemente il conducente di 42 anni, trasferito presso il trauma center di Palermo.mentre la terza passeggera, J.E., una donna tunisina di 25 anni incinta, è stata trasportata con l’elisoccorso presso il Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo.

I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia di Stato che hanno sequestrato il veicolo, intervenuta anche la pattuglia della sezione infortunistica della Polizia Municipale. La Procura di Marsala indaga sull’accaduto per cercare di capire perché l’auto non si sia fermata al posto di blocco, visto che il conducente ha una regolare patente e il mezzo è assicurato. Le prime indagini avrebbero riscontrato la presenza di alcolici all’interno dell’auto.