Nuovo Governo CentroDestra. I mercati fanno pressioni e giocano su speculazione: spread Btp-Bund a 249 punti in apertura

Lo spread Btp-Bund sale fino a 249 punti base in avvio di contrattazioni, in rialzo di circa sette punti rispetto alla chiusura di ieri, per poi ripiegare a 244 punti. Questa la riposta dei mercati in attesa di capire come si muoverà il nuovo governo sui conti pubblici, anche se appare evidente la manovra speculativa, con i rendimenti dei bond italiani che hanno subito i rialzi più forti in Europa.



I rendimenti dei titoli decennali italiani salgono di 6 punti, al 4,6%, la performance peggiore in Europa. Ancora peggio sulla scadenza a due anni, dove i Btp rendono il 3,23%, in rialzo di 11 punti, sui 5 anni invece rendimenti a 4,13%, in crescita di altri 10 punti base.