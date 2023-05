Orban: Kiev non può vincere la guerra contro Mosca a meno che non si inviano le truppe Nato

Kiev non potrà vincere la guerra contro Mosca senza la partecipazione delle truppe Nato

È quanto ha affermato il primo ministro dell’Ungheria Viktor Orbán, parlando a un forum economico in Qatar. “Guardando le cifre, guardando i dintorni, guardando il fatto che la Nato non è pronta a inviare truppe, è ovvio che non c’è alcuna vittoria per i poveri ucraini sul campo di battaglia”, ha detto Orban aggiungendo: “Questa è la mia posizione, ho sempre suggerito a tutti che invece di cercare di essere più coinvolti nella guerra, dovremmo fermare l’escalation e sostenere i colloqui di pace”.