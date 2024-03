Il primo ministro ungherese ha affermato che l’ideale per l’Ucraina sarebbe creare una zona cuscinetto tra la Nato e la Russia con garanzie di sicurezza

I paesi della NATO non sono minacciati da un attacco russo, ma sarebbe meglio se tra loro rimanesse una zona cuscinetto in Ucraina, ha detto il primo ministro ungherese Viktor Orban in una conversazione con l’ex cancelliere austriaco Wolfgang Schuessel (in carica dal 2000 al 2007). , pubblicato sulla nuova rivista in lingua inglese European Voices e raccontato dai media ungheresi. Lo riporta la Tass.

Non esiste il rischio di un attacco russo contro un paese membro della NATO, ha affermato Orban. Parlando dell’Ucraina, ha anche osservato che Mosca non accetterebbe mai l’ammissione di quel paese alla NATO perché ciò avvicinerebbe l’alleanza ai confini della Russia.

Il primo ministro ungherese ha suggerito di dare un’occhiata alla mappa politica e ha detto che l’ideale sarebbe che l’Ucraina, in quanto vicino vicino alla Russia, creasse una zona cuscinetto con garanzie di sicurezza, perché se ciò non accadesse, gli ucraini potrebbero perdere del tutto il loro paese.

Schuessel non è d’accordo, sostenendo che l’Occidente dovrebbe avviare immediatamente i negoziati con l’Ucraina sulla sua ammissione non solo all’Unione Europea ma anche alla NATO.