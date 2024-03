Ucraina. ISW: Mosca continua ad avanzare: dall’ottobre 2023 ha conquistato 505 chilometri quadrati di territorio 

Le forze russe hanno conquistato 505 chilometri quadrati di territorio da quando hanno lanciato le operazioni offensive nell’ottobre 2023 e hanno guadagnato quasi 100 chilometri quadrati di territorio in più tra il 1° gennaio e il 28 marzo 2024 rispetto agli ultimi tre mesi del 2023

Lo scrive l’Institute for the Study of War (ISW). Secondo le stime del think tank con sede a Washington, i vincoli materiali limitano il modo in cui le forze ucraine possono condurre efficaci operazioni difensive, le vulnerabilità ucraine, che si amplieranno con il persistere della carenza di materiali e con il fatto che l’Ucraina continua a confrontarsi con il problema delle risorse umane. L’arrivo di un’assistenza occidentale alla sicurezza sufficiente e regolare, al momento difficilmente attuabile, e la risoluzione delle sfide ucraine in materia di manodopera ridurrebbero queste opportunità per le forze russe.