Ucraina. Raid russi nella notte in quasi tutte le regioni: distrutte molte infrastrutture energetiche

Le forze russe hanno lanciato durante la notte attacchi su quasi tutta l’Ucraina. Esplosioni sono state segnalate anche a Ivano-Frankivsk e Khemelnytskyi

Lo ha riferito l’aeronautica di Kiev, specificando che ondate di droni e missili, tra cui bombardieri Tu-95 si sono alzati i volo dalla città russa di Murmansk e aerei MiG-31K dalla base aerea di Savasleyka nell’oblast di Nizhny Novgorod, oltre ai missili balistici dalla Crimea. I raid hanno preso di mira quasi tutte le regioni dell’Ucraina, comprese le regioni dell’estremo ovest di Lviv e Ivano-Frankivsk. Esplosioni sono state udite anche a Dnipro e nell’oblast di Khmelnytskyi.

Droni e missili russi hanno colpito diverse infrastrutture energetiche dell’Ucraina, afferma la compagnia elettrica nazionale ucraina Ukrenergo. “Le centrali termiche e idroelettriche nelle regioni centrali e occidentali sono state danneggiate”, si legge in un post su Telegram. Sono state introdotte interruzioni di energia elettrica di emergenza nella regione di Dnipropetrovsk e orari di spegnimento in quella di Kharkiv. Esplosioni sono state udite anche a Dnipro e nell’oblast di Khmelnytskyi. La Dtek, la più grande compagnia energetica privata ucraina, segnala che gli attacchi su tre impianti termici hanno provocato “Gravi i danni alle strutture e agli equipaggiamenti. Al termine degli attacchi i tecnici si sono messi immediatamente al lavoro per ripararli”, scrive Dtek su Telegram.