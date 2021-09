Palermo, 12 operatori del 118 vaccinati con doppia dose positivi al Coronavirus: contagiati anche i familiari

Dodici operatori del 118 di Palermo, tutti vaccinati con doppia dose, sono risultati positivi al Coronavirus e anche alcuni dei loro familiari



Sono 12 tra operatori e infermieri della sala operativa del 118, a Palermo, tutti vaccinati con doppia dose, che sono risultati positivi al Covid. Nessuno di loro è ricoverato. Positivo anche alcuni familiari degli operatori contagiati.

Tutti sono stati sospesi dal servizio, cosa che, come dichiarato da Giuseppe La Barbera, segretario aziendale Nursing up, e Mario Di Salvo Fials, sta creando problemi per la gestione della sala operativa, visto che il carico di lavoro non cambia ma le unità impegnate al momento sono di meno. La problematica potrebbe causare anche la riduzione delle postazioni.

Secondo i sindacalisti la centrale dovrebbe esere chiusa per una giornata per consentire la sanificazione e per quel giorno le chiamate potrebbero essere gestire dalle altre sale dell’isola. I vertici del 118 comunque assicurano che la situazione è sotto controllo e i locali sono stati sanificati, mentre gli operatori vengono sottoposti a tamponi e da domani anche un controllo con il sierologico.

