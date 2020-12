Palermo. 23enne da Gucci per shopping natalizio, ma appena fuori lo derubano di 25mila euro

Il fatto è successo all’uscita della boutique di lusso di via Libertà: un uomo ha aggredito e rapinato di una pochette piena di denaro il giovane che era andato a far shopping con quattro amiche

Un giovane di appena 23 anni è stato aggredito e rapinato ieri sera, attorno alle 19.30, davanti alla boutique Gucci di Via Libertà a Palermo, all’incrocio con via Enrico Parisi. Il malvivente, che avrebbe tirato un cazzotto in faccia alla vittima, è riuscito a fuggire portandosi via una pochette – strappata dalle mani del 23enne – contenente oltre 25mila euro.

Da quanto ricostruito, il giovane in compagnia di quattro amiche si era recato presso la boutique di lusso per un po’ di shopping natalizio, ma al momento di pagare avrebbe estratto dalla pochette rubata un grosso rotolo di banconote che probabilmente non è passato inosservato a qualcuno fuori dalle vetrine dal negozio e che deve aver notato la “facile preda”.

Così, appena usciti fuori dal negozio, il giovane è stato avvicinato e scippato dopo una breve colluttazione. Sul posto sono giunte le volanti della Polizia di Stato, ma del criminale non vi era più traccia. Avviate le indagini di rito.