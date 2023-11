Palermo. Auto posteggiata senza freno a mano in retromarcia travolge tutto: la fuga disperata dei passanti

Un video diventato virale postato su Tik Tok, mostra un auto senza conducente che a folle velocità travolge tutto ciò che incontra sulla sua traiettoria

E’ accaduto l’11 settembre scorso in provincia di Palermo. La scena è stata ripresa da una telecamera e poi postata su Tik Tok diventando subito virale. Un’auto posteggiata in una strada con forte pendenza, probabilmente senza il freno a mano inserito, si mette in movimento in retromarcia, acquistando velocità. Una situazione di estremo pericolo, nel video si vede una donna che tiene due bambini per mano fuggire frettolosamente per non essere travolta dal mezzo e un signore, che sembrerebbe un agente della polizia municipale che si mette le mani ai capelli per timore di cosa poteva accadere. Fortunatamente non ci sono state vittime.