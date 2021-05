Palermo. Auto vola da viadotto: gravissimi due giovani di 30 e 26 anni estratti dai vigili del fuoco

Un auto nella tarda serata di ieri è volata da un cavalcavio: gravissimi i due giovani di 30 e 26 anni che erano a bordo

È accaduto poco dopo le 23, sul viadotto del cavalcavia di via Ugo La Malfa, a Palermo. Due giovani, S.M. di 30 anni e F.M. di 26 anni, erano a bordo di una Peugeot 206, quando il conducente, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura, impattando prima contro il guardrail, poi ha travolto degli alberi che si trovano sul bordo della strada e una trave dello stesso cavalcavia, ed infine ha sfondato la rete di protezione volando giù.

Scattati i soccorsi, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno estratto i due dalle lamiere del mezzo e li hanno affidati ai sanitari del 118 che li hanno trasportato all’ospedale Villa Sofia. I due sono in gravi condizioni e la prognosi è riservata.

I rilievi per stabilire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti dell’infortunistica della polizia municipale.