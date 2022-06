Palermo. Si schianta con la moto contro un palo della luce: 20enne muore in ospedale poche ore dopo l’arrivo

Schianto con la moto nel pomeriggio di ieri: giovane 20enne muore qualche ora dopo l’arrivo in ospedale

È accaduto intorno alle 18,30 di ieriin via Villagrazia a Palermo. La vittima è Giorgio Comito di 20 anni. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era ala guida del suo scooter Honda Sh, quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il contro del mezzo, andando a schiantarsi contro un palo dell’illuminazione.

Subitosoccorso, il 20enne è stato trasportato da un’ambulanza del 118, nel reparto di Prima rianimazione del Civico, dove i medici hanno fatto di tutto per salvarlo. Purtroppo le sue condizioni nella notte si sono aggravate e questa mattina è morto.