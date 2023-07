Palermo. Va via la luce, l’ascensore si blocca e 61enne rimane intrappolata: trovata morta dopo diverse ore

Un blackout ha causato la morte di una donna dentro un ascensore rimasto bloccato per diverse ore

La vittima è Francesca Marchione di 61 anni, nubile, che viveva da sola in un appartamento al settimo piano di una palazzina al civico 358 di via Oreto, non lontano all’incrocio con via Buonriposo, a Palermo. La donna, ieri a causa di un blackout è rimasta bloccata nell’ascensore della sua palazzina che si è fermato tra due piani. Sicuramente l’anziana avrà gridato e fatto rumore colpendo le pareti dell’ascensore, ma nessuno ha sentito nulla.

La tragedia è stata scoperta solo quando i residenti hanno chiamato la manutenzione per segnalare il guasto tra due piani. Sul posto sono intervuti i vigili del fuoco che dopo avere sbloccato l’ascensore, hanno fatto la macrabra scoperta: la donna era riversa sul pavimento morta.

Saranno i carabinieri della compagnia di piazza Verdi, ha stabilire cosa è accaduto, ma appare chiaro che la donna è morta per uno dei tantissimi blackout elettrici che da giorni colpiscono Palermo.