Palma di Montechiaro, 56enne muore d’infarto improvviso mentre è sulla moto con la moglie

Ancora un malore improvviso: un 56enne è morto stroncato da un infarto mentre viaggiava su una moto in compagnia della moglie. Inutili i soccorsi del 118



È accaduto nella mattinata di oggi in via Palladio a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. La vittima è un cinquantaseienne. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro, l’uomo stava viaggiando su una moto in compagnia della moglie, quando all’improvviso, è stato colto da un malore e non è riuscito a fermare il mezzo finendo sull’asfalto.

Sul posto tempestivamente sono intervenuti gli uomini del 118 e secondo il medico che ha tentato di salvare il 56enne, il decesso è arrivato a causa di un infarto cardiaco. I carabinieri hanno eseguito i rilievi e avviato le indagini sull’incidente autonomo.

Redazione di Fatti&Avvenimenti www.facebook.com/FattieAvvenimenti-SciaccaeProvincia-1481661388803252/