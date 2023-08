Panettiere 49enne si schianta contro un muro e muore poco dopo l’arrivo in ospedale. Lascia la moglie e due figli

Un panettiere molto conosciuto a Marsala per la sua attività è morto dopo essersi schiantato contro un muro con la sua auto



L’incidente mortale è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato in via Trapani a Marsala. La vittima è Gaspare Arini di 49 anni, titolare di un panificio molto frequentato. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era alla guida sua Fiat Panda, quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro un muro. L’impatto è stato violentissimo e Arini è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono arrivare le ambulanze e il 40enne è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto poco dopo l’arrivo.

Una notizia che ha gettato nello sconforto e nel dolore tutta Marsala, dove in tanti lo conoscevano. Sui social i messaggi per Gaspare Arini sono decine. “Io non trovo parole per tutto ciò – scrive Vincenzo – fai buon viaggio amico mio, che la terra ti sia lieve”. “Siamo tutti sotto choc per questa tragedia, riposa in pace Gaspare”, aggiunge Francesca. E ancora: “Che triste notizia – scrive Salvatore – quello che ti è successo è assurdo. Un abbraccio forte alla tua famiglia, che abbia la forza di affrontare questo momento. Noi siamo vicini a tutti voi”.