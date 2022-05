Parigi, 1 Maggio, contestato Macron: scontri tra polizia e manifestanti con lanci di bottiglie e lacrimogeni

Primo maggio a Parigi caratterizzato da scontri tra polizia e manifestanti che hanno contestato le politiche sociali ed estere del presidente Macron

La manifestazione del Primo maggio a Parigi ha fatto registrare violenti scontri. Secondo i sindacati, – come riportato dai media locali – in Francia per la Giornata dei lavoratori, i manifestanti scesi in piazza per protestare contro il governo Macron sono stati 210 mila, di questi 24 mila solo a Parigi. In totale i cortei segnalati in tutta la Francia sono stati 250.

Intorno alle 14.30 il corteo principale con in testa uno striscione “per la pace, le libertà a contro la regressione sociale”, è partito da place de la République, diretto a place de la Nation, poi punto – come riporta Bfmtv – un gruppo di persone vestite di nero, con maschere e guanti, si è distaccato dal corteo principale ed ha cambiato percorso, facendone uno non dichiarato alla prefettura. Il gruppetto arrivato nei pressi di Boulevard Voltaire ha provato ad erigere barricate e ha distrutto le vetrine di un McDonald’s e un assicuratore.

La polizia è quindi intervenuta con i lacrimogeni. Ne è nato uno scontro violento con i manifestanti che hanno lanciato oggetti agli agenti. Di fatto un’atmosfera surriscaldata figlia delle presidenziali di pochi giorni addietro ed in attesa delle legislative di giugno.

A fine giornata la polizia ha eseguito una cinquantina gli arresti, mentre il ministro dell’Interno, Gerald Darmanin, ha parlato di “violenza inaccettabile”. Negli scontri otto tra agenti di polizia e vigili del fuoco, sono rimasti feriti colpiti – secondo il ministro – “da teppisti francesi e stranieri venuti ad attaccare le istituzioni della Repubblica”.