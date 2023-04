Partita Roma-Feyenoord, viceprefetto ha deciso: chiuso settore ospiti stadio Olimpico di Roma

Niente biglietti a tifosi olandesi, tristemente noti in Italia per i fatti di 8 anni fa, quando prima di un altro match di andata in Europa League vandalizzarono e devastarono il centro di Roma nel febbraio 2015, danneggiando persino la Barcaccia

Il viceprefetto vicario di Roma, Raffaela Moscarella, ha adottato, in vista della partita Roma-Feyenoord di Europa League in programma giovedì 20 aprile, il provvedimento di chiusura del settore ospiti dello stadio Olimpico e di divieto della vendita dei biglietti in tutti gli altri settori ai residenti in Olanda. Lo riferisce l’Ansa.