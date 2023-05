Pechino accerchia Taiwan: 20 aerei e 4 navi militari cinesi intorno all’isola

Pechino mostra nuovamente i muscoli e oggi 20 aerei militari (quasi il triplo rispetto al giorno precedente) e quattro navi da guerra cinesi sono impegnati in operazioni intorno a Taiwan

A darne notizia il ministero della Difesa di Taipei con una nota di aggiornamento della situazione alle 6 locali (mezzanotte in Italia), con il quale riferisce anche che le forze armate dell’isola hanno, come da protocollo consolidato, monitorato la situazione e mobilitato l’aeronautica, la marina e i sistemi missilistici terrestri per “rispondere a queste attività”.

il ministero della Difesa aggiunge che gli aerei rilevati entrati nella zona di difesa di identificazione aerea (Adiz) sudovest e di sudest, sarebbero 15 (tra cui cinque J-16 e cinque H-6) compiendo una sorta di semi-accerchiamento dell’isola.