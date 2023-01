Perquisita la casa di Joe Biden per 12 ore: trovati altri 6 documenti riservati

L’abitazione privata del presidente Biden è stata perquisita per ben 12 ore e gli investigatori hanno trovato altri sei documenti riservati. La vicenda assomiglia sempre più a quella di Trump

Here’s the full statement from Bob Bauer, noting that DOJ “took possession of materials it deemed within the scope of its inquiry, including six items consisting of documents with classification markings and surrounding materials.” pic.twitter.com/L47EWBNHyp — Ed O'Keefe (@edokeefe) January 21, 2023

Gli investigatori del dipartimento di Giustizia hanno eseguito una nuova perquisizione nell’abitazione privata a Wilmington, nel Delaware del presidente americano Joe Biden. Lo ha dichiarato l’avvocato del presidente, Bob Bauer, specificando che la perquisizione iniziata venerdì alle 9.45 e conclusa alle 22.30, è durata ben dodici ore, nel corso della quale sono stati trovati sei documenti relativi all’attività di Biden come senatore e come vicepresidente di Barack Obama. Alcuni risalgono al periodo in cui Biden era senatore (1973-2009) e altri al periodo in cui è stato vicepresidente di Barack Obama (2009-2017). Il ritrovamento dei file, ha aggiunto Bauer, è avvenuto alla presenza degli avvocati di Biden e le autorità hanno preso possesso di sei documenti con contrassegni classificati e di alcuni materiali correlati. Il presidente e la first lady, Jill Biden, non erano in casa.